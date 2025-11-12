午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３９１、値下がり銘柄数１９６、変わらずは２１銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に医薬品、非鉄金属、食料、不動産、鉱業、銀行など。値下がりは金属製品、情報・通信、電気・ガス。 出所：MINKABU PRESS