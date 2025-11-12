テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、今月５日に高市政権下で初めてとなる財務相の諮問機関である財政制度等審議会の分科会が開かれ負担が増え続ける社会保険料が議論され、増加する社会保険料の対応策として高齢者の医療費負担を引き上げる案も上がっていることを伝えた。分科会は５日の提言で「年齢による自己負担割合の不公平を是正するため、３割負担の実現に向けた道筋を示すべきだ