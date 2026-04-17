行方不明になっていた都内のIT関連会社役員の男性とみられる遺体を遺棄したとして、この会社の社長の男が逮捕されました。警視庁によりますと、IT関連会社の社長・水口克也容疑者は、去年10月5日から翌日にかけ、この会社の役員で50代の男性とみられる遺体を東京・港区の事務所から運び出し、いずれかの場所に遺棄した疑いが持たれています。50代の男性は、去年9月末から行方不明となっていて、警視庁は今年に入って、事件を視野に