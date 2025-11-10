スターバックス コーヒー ジャパン は、11月7日よりサイニングストアパートナーとともに開発した2商品をスターバックス公式オンラインストアにて発売を開始する。また、11月15日から26日の期間で開催される「東京2025デフリンピック」の大会期間中は、競技会場の近隣にあるスターバックス店舗、およびデフリンピックスクエア内イベントスペースを含む54店舗でも販売する。手の温度で色が変わるボトルと手話のイラストも紹介してい