「節約しても食費が減らない」なぜでしょうか？ 「買う量は変わらないのに支出が増える」、その原因は単なる値上げではなく、食品価格の構造的な高止まりにあります。 この記事では、年間食費の負担増の裏側にある、見えにくいコスト上昇の仕組みを探ります。 食費が1年で急増？ 最新統計から見える「食品インフレ」の実態 直近の物価統計によると、食料分野の物価上昇が目立ち、家計の体感負担が強まっています。総