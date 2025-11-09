11月9日、俳優・妻夫木聡が主演を務める日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の第5話が放送される。2日オンエアされた第4話の終盤で登場した人気アイドルグループメンバーの役柄が話題となっている。「10月から放送されている日曜劇場ですが、現状、視聴率は右肩下がり。今作は、妻夫木聡さんを主演に、競馬界で夢を追いかける人間模様を描き出すという内容。20年にも及ぶ長期期間がドラマになっています。妻夫木さん