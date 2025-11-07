巨人から育成ドラフト５位で指名されたオイシックス・知念大成外野手（２５）が７日、ジャイアンツタウンとジャイアンツ球場の室内で行われている巨人の秋季キャンプに参加した。学生や社会人ではない独立リーグなどの選手であれば契約前の練習参加が可能ということから実現。シートノックやフリー打撃など約８時間の猛練習をこなした。昨年オイシックスで指導していた橋上オフェンスチーフコーチは知念の強みについて「技術