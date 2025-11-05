毎日のごはんをもっとおいしくするコツは、実は「お米のとぎ方」にあり。とぎ方ひとつで、炊き上がりの香りや甘みがぐんと変わるんです。今回は、最初のすすぎに使う水の温度から、とぎ方の回数まで、おいしいごはんを炊くための基本を丁寧に紹介します。おいしいお米のとぎ方いちばん初めの「すすぎ」は冷蔵庫で冷やした水がベスト冷蔵保存した生米はいわば冬眠状態。最初のすすぎは冷水で（できれば浄水を使うとより◎）、眠って