¤¸¤Ä¤Ï¤¶¤ë¤Ç¤È¤°¤Î¤ÏNG!?¤ªÊÆ¤Î¿æ¤¾å¤ê¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤®Êý¤Î¥³¥Ä¤ÈÃí°ÕÅÀ¤Ã¤Æ¡©
ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¤Î¤È¤®Êý¡×¤Ë¤¢¤ê¡£¤È¤®Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¿æ¤¾å¤¬¤ê¤Î¹á¤ê¤ä´Å¤ß¤¬¤°¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¤¹¤¹¤®¤Ë»È¤¦¿å¤Î²¹ÅÙ¤«¤é¡¢¤È¤®Êý¤Î²ó¿ô¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò¿æ¤¯¤¿¤á¤Î´ðËÜ¤òÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤Î¤È¤®Êý
¤¤¤Á¤Ð¤ó½é¤á¤Î¡Ö¤¹¤¹¤®¡×¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¿å¤¬¥Ù¥¹¥È
ÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤·¤¿À¸ÊÆ¤Ï¤¤¤ï¤ÐÅßÌ²¾õÂÖ¡£ºÇ½é¤Î¤¹¤¹¤®¤ÏÎä¿å¤Ç¡Ê¤Ç¤¤ì¤Ð¾ô¿å¤ò»È¤¦¤È¤è¤ê¡ý¡Ë¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÆ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿å²¹¤¬¹â¤¤¤È±ø¤ì¤¿¿å¤ò°ìµ¤¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¡¢¤ªÊÆ¤ÎÉ½ÌÌ¤Î±ø¤ì¤òÉâ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¿ô²ó¤«¤ë¤¯¤«¤º®¤¼¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¤¹¤¹¤®¤ä¤È¤®¤Ï¡¢¾ï²¹¤Î¿åÆ»¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÌµÀöÊÆ¤Ï¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ªÊÆÉ½ÌÌ¤Î±ø¤ì¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤¹¤®¢¡Ê²¼¿Þ¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤®Êý¤Î¥³¥Ä
¤Û¤Ü¿å¤ò¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤ªÊÆ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼ ¥ë¤ò°®¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤²¤¿¼ê¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«20²ó¡Ê¤È¤®❷¤Ï10²ó¢¨¾å¿Þ¡Ë ¤«¤º®¤¼¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆ¤É¤¦¤·¤ÎËà»¤¤ÇÉ½ÌÌ¤ò¸¦Ëá¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î¡Ö¤¹¤¹¤®¡× ¤Ç¿å¤ò²Ã¤¨¡¢¤È¤®½Á¤òÇö¤á¤Æ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¤¹¤¹¤®¤ò2²ó¤º¤Ä¹Ô¤¦¤Î¤Ï1²óÌÜ¤Ç¼è¤ê½ü¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿±ø¤ì¤ä¤È¤®½Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë¡ª
¤ªÊÆ¤ò¤È¤°»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ
ÌµÀöÊÆ¤Ï¡Ö ÌµÀöÊÆÀìÍÑ ¡×¤Î·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤Ç¡ª
¤È¤¬¤º¤Ë¿æ¤±¤ëÌµÀöÊÆ¡£É½ÌÌ¤Î¤Ì¤«¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¤¤ì¤¤¤Ë¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÂÎÀÑ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿æÈÓ»þ¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¤ªÊÆ&¿å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Àµ¤·¤¤·×ÎÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¶¤ë¤Ç¤ªÊÆ¤ò¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¡ª
¤¶¤ë¤Ç¾¯¤Ê¤¤¤ªÊÆ¡Ê5¹çÌ¤Ëþ¡Ë¤ò¤È¤°¤È¡¢¤¶¤ë¤ÎÌÖÌÜ¤È¤ÎËà»¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¤ªÊÆ¤¬¸¦Ëá¤µ¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¶¤ë¤ÇÄ¹»þ´Ö¿å¤¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÊÆ¤¬ºÆ¤Ó´¥Áç¤·¤Æ³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÀ¾ÅçËÂ¤¤µ¤ó
¸Þ¥ÄÀ±¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡£ÊÆ¹òÅ¹¡Ö¥¹¥º¥Î¥Ö¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¤ªÊÆ¤Î»ºÃÏ¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ñ¥¤¥×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¤Å¤¯¤ê¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¿ÔÎÏ¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¤ªÊÆ¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£