ＡＣＳＬが６日ぶりに反発している。４日の取引終了後に、米国子会社が小型空撮機体「ＳＯＴＥＮ（蒼天）」４００機の大型案件を受注したと発表したことが好感されている。販売代理店契約を締結するエクサーティス・アルモ社からの注文で、受注金額は３００万ドル（約４億５０００万円）。なお、２５年１２月期業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS