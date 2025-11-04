26年間、未解決のままだった事件は10月31日に急展開。 【写真を見る】安福久美子容疑者の似顔絵｢申し訳ないが全く似ていなかった…｣ 名古屋･西区の主婦殺害事件 海外では“DNA”から似顔絵作成する研究も （愛知警察の会見 10月31日）「発生から26年のときを経て、被疑者を殺人罪で通常逮捕いたしました。安福久美子69歳」 逮捕の決め手は現場に残された血痕と、安福容疑者から採取したDNA型が一致したことでした。 奈美子さん