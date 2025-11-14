ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 26年前の名古屋主婦殺害、女の供述に被害者夫が反論「デタラメではな… 名古屋市西区の主婦殺害事件 国内の事件・事故 殺人事件 時事ニュース 東海テレビ 26年前の名古屋主婦殺害、女の供述に被害者夫が反論「デタラメではないか」 2025年11月14日 18時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 26年前の名古屋市の主婦殺害事件で逮捕された69歳女 「被害者の夫の考えが嫌いだった」という趣旨の供述をしたとのこと 被害者の夫は「心当たりがなくデタラメではないか」と反論している 記事を読む 関連の最新ニュース 名古屋市西区の主婦殺害事件 記事時間 26年前の名古屋主婦殺害、女の供述に被害者夫が反論「デタラメではないか」 記事時間 11/14 14:19 名古屋の主婦殺害事件 公開された容疑者の「笑顔写真」に強い憤り 記事時間 11/14 11:27 26年前の主婦殺害「被害者の夫の考えが嫌いだった」と逮捕の女が供述 おすすめ記事 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 「電子レンジ、サランラップ、缶詰…に共通するものは？」国民・榛葉幹事長が突然のクイズ…高市総理が“即答した答え” 2025年11月14日 6時0分 【速報】サッカー日本代表の中村敬斗選手へのストーカー容疑で65歳の自称フリージャーナリストの女逮捕 2025年11月14日 18時9分 「クマさっさと絶滅させろ」“過激派”の電凸多数で役所は困惑「業務に支障をきたす」「共生目指す」しかし維新議員も参戦「管理できていないクマは全て駆除すべき」 2025年11月14日 11時0分 サイバーエージェント・藤田晋社長、退任を発表 今後は会長に ブログで社長交代に至った経緯や今後の見通し明かす 2025年11月14日 20時56分