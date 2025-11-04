中国政府は、日本国民に対する一般旅券保持者のビザ免除措置を2026年12月31日まで延長する。各国の人的交流を一層促進するためとしており、滞在期間が30日以内で、商用、観光、親族・有人訪問、交流訪問、乗り継ぎが対象となる。留学や就労など、ビザ免除条件を満たさない目的による入国は、引き続き入国前にビザを取得する必要がある。対象国は日本のほか、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、スイス、アイルランド