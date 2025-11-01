ダウンタウン松本人志（62）が1日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」に生出演し、24年1月以来、約2年ぶりに活動復帰した。11月1日午後9時からのオープニングで、単独で生配信を敢行。オンライン上ではあるが、久しぶりにファンらへ生の姿と声を届けた。「DOWNTOWN＋」は「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリーに分けてコンテンツを配信する新サービス。スマートフォン（アプリ）、テレビ（