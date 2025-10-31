アサカ理研がこの日の取引終了後、集計中の２５年９月期の連結業績について、営業利益が従来予想の４億４０００万円から４億９０００万円（前の期比６７．２％増）へ、純利益が２億２０００万円から２億８０００万円（同２４．５％減）へ上振れて着地したようだと発表した。 主要取引先である電子部品業界のメーカーで生産が低調に推移したことから、主力製品である金の取り扱い数量が減少し、売上高は９２億３