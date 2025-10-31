少子化が叫ばれる中で、「父親の育児参加」はますます注目を集めています。令和6年度の厚労省の調査では、育休を取得した男性の割合は40.5%と、前年度の30.1％から大きく伸びて過去最多に。ただしその一方で、「日々の育児にどう関わるか」は、依然として夫婦間の温度差を生むテーマでもあるようです。【漫画】「子供を見てる」って……そういうことじゃない！（全編を読む）都内在住のH子さん（30代女性・会社員）は、0歳の長男を