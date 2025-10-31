1400名が招かれた秋の園遊会10月28日、東京・元赤坂の赤坂御苑で天皇皇后両陛下主催の秋の園遊会が開催された。そこに将来の天皇陛下である悠仁さまは出席することはなかった。9月に成年式を迎えられ、今回の出席に期待が持たれたが……。どういった事情があったのだろうか。【実際の写真】眞子さんは“透け感ブラウス”姿で…「小室弁護士ファミリー」最新お出かけショット園遊会は両陛下の主催で春と秋の2回、東京・港区の