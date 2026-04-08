「女性天皇」を認めない方針を示した高市首相かつて欧州には、栄華を誇りながら、滅亡した王朝がいくつも存在しました。たとえば、フランスブルボン王朝、ドイツ帝国（プロイセン）・ホーエンツオレルン家、ロシア帝国のロマノフ王朝。これらの滅亡の共通点はなんでしょうか。それは、国民の意識に王室の改革がついてゆけず、国民の支持がなくなって滅んだという点です。フランスは自由・平等・博愛のフランス革命の精神が理解でき