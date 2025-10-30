午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２３９、値下がり銘柄数は３１９、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、銀行、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは陸運、空運、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS