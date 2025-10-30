「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１１時現在で、ニデックが「売り予想数上昇」で３位となっている。 東京証券取引所は２７日の取引終了後、ニデックを特別注意銘柄に２８日付で指定すると発表した。財務諸表に添付される監査報告書において意見不表明が記載され、内部管理体制などについて改善の必要性が高いと認められるためという。これを受け、日本経済新聞社は日経平均株価の構