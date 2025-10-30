「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１１時現在で、ニデック<6594.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



東京証券取引所は２７日の取引終了後、ニデックを特別注意銘柄に２８日付で指定すると発表した。財務諸表に添付される監査報告書において意見不表明が記載され、内部管理体制などについて改善の必要性が高いと認められるためという。これを受け、日本経済新聞社は日経平均株価の構成銘柄であるニデックについて、１１月５日の銘柄入れ替えにより除外すると公表。ＴＯＰＩＸからも除外されることとなった。



特別注意銘柄の指定に伴い上場廃止リスクが高まったとの受け止めが広がったほか、指数連動型のパッシブ系資金による売り需要も意識され、ニデック株は２８日にストップ安に売られた。下値不安が高まったとの見方から、売り予想数の増加につながったようだ。もっとも３０日の同社株は売り一巡後に切り返している。自律反発的な動きを見込んだ投資家の存在もあって、「買い予想数上昇」では４位となっている。



出所：MINKABU PRESS