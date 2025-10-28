10·î26Æü¡¢¡ØSASUKE2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¤Ëº¸Â­¤Î¹Ã¤òÇíÎ¥¹üÀÞ¤·¡¢Á´¼£3¥«·î¤Î½Å½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡£ÅöÌÌ¤Ï´µÉô¤ò¥®¥×¥¹¤Ç¸ÇÄê¤·¡¢¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢10·î28Æü¡¢¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿Ä¹ÅÄ¤Ï¡¢¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤Ê¤·¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ò¼Â¿©¤·¡¢¡Ö¤¢¡¼¹¬¤»¡¢¹ü¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡¼¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£TBS¤ÏÄ¹ÅÄ¤Î²ø²æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô