多摩川ホールディングスは後場急上昇している。午後１時ごろ、２５年１０月期の連結業績予想について、売上高を５４億７０００万円から５５億１５００万円へ、営業利益を１億２０００万円から２億２０００万円へ、純利益を１億６４００万円から２億４８００万円へ上方修正したことが好感されている。 主力の電子・通信用機器事業で主力製品の生産が順調に進んでいることに加え、売上原価や販管費が想定していたよりも