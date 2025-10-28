多摩川ホールディングス<6838.T>は後場急上昇している。午後１時ごろ、２５年１０月期の連結業績予想について、売上高を５４億７０００万円から５５億１５００万円へ、営業利益を１億２０００万円から２億２０００万円へ、純利益を１億６４００万円から２億４８００万円へ上方修正したことが好感されている。



主力の電子・通信用機器事業で主力製品の生産が順調に進んでいることに加え、売上原価や販管費が想定していたよりも少額に抑えられたことが牽引する。また、再生可能エネルギー事業で、自社で利用しない系統用蓄電所の開発権利を今期中に譲渡し、その売却益を営業利益として追加で計上できる見込みとなったことも寄与する。なお、前期は決算期変更に伴う変則決算のため、前期との比較はない。



出所：MINKABU PRESS