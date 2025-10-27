クマ27日午後3時50分ごろ、長野県山形村の商業施設「アイシティ21」付近で通行人から「クマがいる」と110番があった。松本署や村によると、子グマ1頭が施設の駐車場で木に登っており、県クマ対策員が麻酔の吹き矢を命中させ、確保した。けが人はいなかった。村によると、子グマは体長約40〜50センチ。署によると、同日午後1時ごろには、アイシティ21から北西約3キロ離れた松本市の県立梓川高の敷地内でクマの目撃通報があった