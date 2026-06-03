面識のない男性に暴行 霧島市で面識のない男性に対し殴る蹴るなどの暴行を加え重傷を負わせた疑いで、高校生を含む少年3人が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、いずれも姶良市に住む男子高校生（17）と建設作業員の男（17）、それに自称建設作業員の男（16）の少年3人です。 男性は脳挫傷や全身打撲の重傷 霧島警察署によりますと少年らは先月7日深夜、霧島市の屋内駐車場で県内の面識のない県内の20代の男性に