３日午後４時２５分頃、千葉市中央区のコンビニ店の駐車場で、男性から「隣の車にドアをぶつけてしまった。相手の車のドリンクホルダーに酒の缶が入っている」と通報があった。ぶつけられた車の運転者で、同区の自称自営業の男（６２）の呼気から基準値を大幅に超えるアルコールが検出されたため、千葉中央署は同日夜、道路交通法違反（酒気帯び運転）容疑で逮捕した。発表によると、男は「酒は飲んだが、駐車場内で車を動かし