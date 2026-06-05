news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「弁当200個“無断キャンセル”指定場所現れず…着信拒否」についてお伝えします。◇◇◇「大量注文（100個）ご連絡無し。当日キャンセルがありました」「この様な事をされますと潰れてしまいます」3日前、SNSに投稿された悲痛な声。3000件以上のコメントがつく反響を呼びました。“無断キャンセル”の被害にあったのは、新潟市内で宅配専門の弁当店を営む燕亜紗美さんです。あ