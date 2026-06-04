©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにダブルヒガシをお迎えし、「いつかは家を買いたい田崎 リベンジ編」と、囲碁将棋・根建があのナニワの豪快漫才師とトークする「劇場合間メシ」をテーマにお届けする。 ©️ABCテレビ 「いつかは家を買いたい田崎リベンジ編」では、藤崎マ&