ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 群馬・前橋市長の小川晶氏が「ラブホ密会防止策」発表も…批判が相次… 小川晶 ラブホテル 税金 群馬県 時事ニュース ゴシップ 週刊女性PRIME 群馬・前橋市長の小川晶氏が「ラブホ密会防止策」発表も…批判が相次ぐ 2025年10月22日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小川晶市長が発表した「再発防止策」について、週刊女性PRIMEが報じた 小川市長は17日の会見で「市役所の外で打ち合わせをしない」と言及 ネット上では「何だこの小学生みたいな考え」といった厳しい声が出ている 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 日本が2010年から始めたレアアース脱中国化、今どうなっている？―中国ネット 2025年10月21日 7時0分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 父親と母親を「パパ・ママ」と呼ぶ現役高校生が半数以上…意外に多かった呼び方とは！？ 2025年10月20日 12時10分