悪質なカスハラに対し、三重県が罰金刑を伴う全国初の条例の制定を目指している。ビジネスコンサルタントの新田龍さんは「顧客は従業員よりも絶対的に強い立場というわけではない、という認識が広まり、心理的なブレーキがかかることに繋がる」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■働く人の安全と尊厳を守る条例三重県は、顧客による悪質な迷惑行為＝カスタマーハラスメント（カス