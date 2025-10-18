2025Ç¯9·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¶µ°é¡¦»Ò°é¤ÆÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£¢§Âè1°Ì»Ò¤É¤â¤Î³ØÎò¤ÏŽ¢À¸¤Þ¤ìŽ£¤Ç·è¤Þ¤ë¡ÄÄã³ØÎò¤Î¿Æ¤¬ÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë³ØÎò¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¢§Âè2°ÌŽ¢¤ªÊì¤µ¤óŽ¤À¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¤Ž£¾®6Ì¼¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÃæ2¤Î·»¡ÄÉ½ÌÌ²½¤·¤Å¤é¤¤"²ÈÄíÆâÀ­Ë½ÎÏ"¤Î´í¸±À­¢§Âè3°Ì³ØÎò¤â¥¹¥­¥ë¤â¤Ê¤¤Ž¢»äÊ¸Ž£¤ËÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤ÏÌµÍý¡Ä¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·Â´ºÎÍÑ¤ËŽ¢MARCHÂ´Ž£·ã¸º