¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ËÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤ë¤«
¤¿¤È¤¨¤ÐÃæÂ´¤Ç¥Ë¡¼¥È¤Î¿Í¤¬¡¢25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èª¤Î°ã¤¦¡¢²¾¤ËÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£¤ª¤½¤é¤¯¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤½¤Î¿Í¤Ë°Å¤ËÌÀ¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ø¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿»Å»ö¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡³ØÎò¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î´èÄ¥¤ê¤È¼ÂÀÓ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¦¡¼¤ó¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£²¿¤«ÎÏÎÌ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
³ØÎò¼Ò²ñ¤È¤ÏÊ¿¤¿¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤Ë¼Ò²ñÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»ä¤Ï¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î»ëºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢³ØÎò¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ËÈ¿ÏÀ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬³ØÎò¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤òÆ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ì¤Î²¿¤¬ÌäÂê¤«¡©¡¡¤Ï¼¡¤ÎÌä¤¤¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÔ¸øÊ¿¤Ê¡ÖÀ®¸ù¡×¤Ø¤ÎÀÚÉä
¼¡¤Ê¤ëµ¿Ìä¡£¤½¤â¤½¤â¤¤¤Þ¤Î»Å»ö¤Ë¿åÏ©¤Å¤±¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ï³ØÎò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î³ØÎò¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤È¼ÂÎÏ¡ÊÇ½ÎÏ¡Ë¤Î»òÊª¤À¤È¡¢¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Àè¤ÎÎã¤ÎÃæÂ´¤Ç¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¿Í¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤ÇµÁÌ³¶µ°é¤Ç³Ø¹»¤È·èÊÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¹â¹»°Ê¾å¤Î³Ø¹»¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
³ØÎò¼Ò²ñ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«Í³°Õ»Ö¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤ÞÀº°ìÇÕ¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¡¢¼ÂÎÏ¤òËá¤¯¤³¤È¤¬¤µ¤â³§¤¬¡Ö¡Ê¤ä¤ì¤Ð¡Ë¤Ç¤¤ë¡×Á°Äó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤³¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢¼Î¾Ý¤µ¤ì¤¿µÄÏÀ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Î¼«Í³°Õ»Ö¡¢¹çÍýÀ¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¡¢ÁªÂò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡©¡¡¤È¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¡Ö¤â¤é¤¤¤Î¾¯¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅØÎÏ¤È¼ÂÎÏ¤Î¸¦ïÓ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¨¡¨¡¤½¤¦ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·ë²Ì¤ÎÉÔÊ¿Åù¤òÊüÃÖ¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ¸øÊ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬³ØÎò¼Ò²ñ¤Î³Ø½ÑÅª¸¦µæ¤Î°ìµÁ¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ï¤¼¤ÒÅö³º¤Î½ñÀÒ¤äÏÀÊ¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ½ñ¤È¤·¤ÆÊ¿°×¤Ë¹ü»Ò¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¤È¡¢
Â¿¤¯¤ò¤â¤é¤¦¿Í¤Ï¡¢²áµî¤«¤é¤¤¤Þ¤â¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ë
¨¡¨¡¤³¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤¿³ØÎò¼Ò²ñ¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤³ØÎò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÅØÎÏ¤È¼ÂÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦È½Äê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶²¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Ë¤è¤ëÍÍø¡¦ÉÔÍø
¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢µÕ¶¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢¼«Ê¬¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×
¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊµÕ¶¤Ê¤é¡¢°Â²Á¤Ê¸ø¶µ°é¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡ØÊ¿Åù¡Ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¤È¡£¤¨¤§¡¢¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¤Ïµ£Á³¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¾Ú¸¦µæ¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥À¥à¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤ª¤è¤ÓÀºåÌ²½¤µ¤ì¤¿Åý·×¼êË¡¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¤Âå¤ò¤Þ¤¿¤°¥Õ¥¡¥¯¥È¤¬Ãê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë³ØÎò¤Ï¤Þ¤º¤â¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î½êÆÀ¡Ê²Ô¤®¡¢¤â¤é¤¤¡Ë¤È¤ÎÁê´Ø¤¬¤¢¤ë
¡Ê2¡ËËÜ¿Í¤Î³ØÎò¤Ï¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤ÈºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¡Ê¿Æ»Ò¤Î³ØÎò¤ËÁê´Ø¤¬¤¢¤ë¡Ë
¡Ê1¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£³ØÎò¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç»Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤éÃË½÷³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¤½¤·¤ÆÌäÂê¤Ï¡Ê2¡Ë¡£ÂçÂ´¤Î¿Æ¤Î»Ò¶¡¤ÏÂçÂ´¤Ë¡¢ÈóÂçÂ´¤Î¿Æ¤Î»Ò¶¡¤ÏÈóÂçÂ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿Æ»Ò¤Î¡Ö³ØÎòºÆÀ¸»º¡×¤Î·¹¸þ¤¬¡¢¼Â¾ÚÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¶µ°é³Êº¹¡¡³¬ÁØ¡¦ÃÏ°è¡¦³ØÎò¡Ù¤Î¾¾²¬Î¼Æó»á¤Î¸«²ò¤ò»²¾È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê1¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÄÂ¶â¤Î·¹¸þ¤Ï³ØÎò¤òÇÞ²ð¤·¤ÆÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â³ØÎò¤Ç¥Ï¥¤¥½¡Ê¥Ï¥¤¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡á¾åÎ®¤Î¡Ë¡¢ÍµÊ¡¤Ê»Ò¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¥Ï¥¤¥½¤Ê³¦·¨¤ÇÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£²È¤¬ÉÏ¤·¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â²È°Ê¾å¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£³Ø¹»¤Ï¡ÖÊ¿Åù¤Ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë
¤½¤ÎÇÛÊ¬ÁõÃÖ¤¬¡¢Ê¿Åù¤Ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¶µ°é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÉ®»ö¹à¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÇÞ²ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤âÀµÅö¤Ë¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤òÂ¬¤Ã¤¿¤È¸«¤»¤Æ¡¢¿¦¶È¤Ø¤È¿¶¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¯³Ø¹»¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Î°ã¤¤¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«ÉÔÌä¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¤æ¤¨¤Ë¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¿Í¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤â¤È¤â¤È¼Ò²ñÅª¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤¬ÉÔÂ¤¬¤Á¤Ê¿Í¤â¡¢Æ±Åù¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤²¤¿¤Î¤À¤«¤é¤¢¤È¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡×
¨¡¨¡¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¾²¬»á¤¬¡Ø¶µ°é³Êº¹¡Ù¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢
¡Ö¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ë¡¢½Ð¿È²ÈÄí¤ÈÃÏ°è¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤½é´ü¾ò·ï¡ÊÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶µ°éµ¡²ñ¤Î³Êº¹¤¬¤¢¤ë¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ÎÂ¿²É¤ÏºÇ½ª³ØÎò¤Ë繫¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¼ýÆþ¡¦¿¦¶È¡¦·ò¹¯¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³Êº¹¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢20ÂåÁ°È¾¤Ç¤Û¤Ü³ÎÄê¤¹¤ë³ØÎò¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯À©Ìó¤µ¤ì¤ë¸½¼Â¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£³Ø¹»¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¹½Â¤Åª¤Ê·ç´Ù¡×
²ÈÄí¤´¤È¤Î¼Ò²ñ³¬ÁØ¡Ê¼Ò²ñÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¡£¿¦¶È¤Î°Ò¿®¤äÇ¯¼ý¡¢µï½»ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¤ÏºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Ïµ¡²ñ¤ÎÊ¿Åù¤ò½â¤Ë¤È¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¡¦¼ÂÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤¤¤Æ¤Ï°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÈ×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡¢³Ø¹»¶µ°é¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤ÎÊ¿Åù¤ÇÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤¿¡¢·ë²Ì¤ÎÉÔÊ¿Åù¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¤¬¼Â¾ÚÅª¤ËÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¤´Ö¤Ï¤ª¤è¤½¡¢³ØÎò¼Ò²ñ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤ÎÌäÂê¤À¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤¬¡Ö³Ø¹»¥·¥¹¥Æ¥à¤ä½¢Ï«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢¹½Â¤Åª¤Ê¸øÊ¿À¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢À¤´Ö¤ÏÌäÂê¤ò¸Ä¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ËÅª¤ò¼Í¤¿»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ºÆÊ¬ÇÛ¤ÎµÄÏÀ¤ä¡¢·ë²Ì¤ÎÉÔÊ¿Åù¤Ë¤âÌÜÇÛ¤ê¤ò¤·¤¿¸øÊ¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ðÆþ¡Ê¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÀÑ¶ËÅª²ðÆþ¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÉÕ¸À¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö³ØÎò¤Ë¤è¤ëÊ¬ÃÇ¤Ï°ìÁØ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×ÏÀ
³ØÎò¼Ò²ñ¤ÎÀ§Èó¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«ÈÝ¤«¡£¤³¤³¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¸¦µæ¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¡¢¡ØË½Áö¤¹¤ëÇ½ÎÏ¼çµÁ¡Ù¤ÎÃæÂ¼¹â¹¯»á¤ä¡¢µÈÀîÅ°»á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÈÀî»á¤Î¡Ø³ØÎò¤È³Êº¹¡¦ÉÔÊ¿Åù¡¡À®½Ï¤¹¤ëÆüËÜ·¿³ØÎò¼Ò²ñ¡Ù¡Ø³ØÎòÊ¬ÃÇ¼Ò²ñ¡Ù¤Ï¡¢³Êº¹¤¬ÃÇÀä¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÉ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£ßÀÃæ½ß»Ò»á¤â¡Ø¸¡¾Ú¡¦³ØÎò¤Î¸úÍÑ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ØÎò¤Î¸úÍÑ¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÎò¤òÇÞ²ð¤·¤¿½êÆÀ³Êº¹¤ÏÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¡¢À¤¤Î¤Ê¤«¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢³ØÎò¤òÇÞ²ð¤Ë¤·¤¿½êÆÀ³Êº¹¤ËÌÜ¤â¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤Â³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤Ë¤è¤ë³Ø¹»¤«¤é¿¦¶È¤Ø¤ÎÀµÅö¤ÊºÓÇÛ¤À¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè¤òÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¶µ°éÈñ¤Î¸øÅª¤ÊÉéÃ´¤ÎµÄÏÀ¤â¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£Èó¾ï¤Ë°Åß¸¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸¦µæ¤âÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ø¹â³ØÎòÆñÌ±¡Ù¤ä¡Ø¹â³ØÎò¥ï¡¼¥¥ó¥°¥×¥¢¡Ù¡¢¡Ø¥ë¥Ý¹â³ØÎòÈ¯Ã£¾ã³²¡Ù¤Ê¤É¤Î¡¢¡Ö³ØÎò¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Àâ¡×¤âËçµó¤Ë²Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡Ö³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×
½¢¿¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÊ¡ÅçÄ¾¼ù»á¤Î¡Ø³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡Ù¤â¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë³ØÎòº¹ÊÌ¤Î¼ÂÂÖ¤òË½¤¯¥ë¥Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢³ØÎò¡Ê¼ç¤Ë³Ø¹»Îò¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¢¿¦¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤·¤«¤ÈÊ¬ÃÇ¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÍÍÁê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ê¤¤¤·¤Ï¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÂç³Ø¡×¡á¡ÖÆÃÄê¤ÎÂç³ØÁØ¤Î³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»Üºö¤ò¹Ô¤Ê¤¦½ÅÅÀºÎÍÑ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÊÁªÈ´¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¿Í»ö¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖHRPro¡×¤Î¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¡Ê2017Ç¯¼Â»Ü¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼Ò°÷¿ô1001Ì¾°Ê¾å¤ÎÂç´ë¶È¤Ç¤Ï¤¸¤Ä¤Ë56¡ó¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢³ØÎòÏÀÁè¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢³ØÎò¤ÇÄÂ¶â¤Ëº¹¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÀµÅöÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÂçÏÈ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³ØÎò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤È¼ÂÀÓ¡á¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢À¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢³ØÎò¤Ç¤½¤Î¸å¤Î¡Ö¤â¤é¤¤¡×¤ò³ä¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÆ»¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2025年9月17日

寺使川原 真衣
ÁÈ¿¥³«È¯¼Ô
東京大学大学院教育学研究科修了。BCGやヘイグループなどのコンサルティングファーム勤務を経て、独立。教育社会学と組織開発の視点から、能力主義や自己責任社会を再考している。2020年より乳がん闘病中。著書に『「能力」の生いたちをほぐす』(どく社、紀伊國屋書店じんぶん大賞2024 第8位)、『働くということ』(集英社新書、新書大賞2025 第5位、紀伊國屋書店じんぶん大賞2025 第11位)、『職場で傷つく リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)、『格差の「格」ってなんですか? 無自覚な能力主義と特権性』(朝日新聞出版)などがある。

¡ÊÁÈ¿¥³«È¯¼Ô Ä¼»ÈÀî¸¶ ¿¿°á¡Ë