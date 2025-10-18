７月の参院選で、大阪府内の老人ホーム２施設の入所者計３５人になりすまして不在者投票を行ったとして運営会社の男らが公職選挙法違反（投票偽造）容疑で書類送検された事件で、老人ホームから不在者投票を適切に実施したとする虚偽の報告書が選挙管理委員会に提出されていたことが捜査関係者への取材でわかった。府警は、男らが不正の発覚を免れようとしたとみている。男は７月中旬、両施設の職員の女ら２人とそれぞれ共謀し