自宅で自立した生活ができなくなった高齢者が有料老人ホームのような施設に入居した場合、「亡くなるまでケアしてもらえる」と考える家族は多いのではないでしょうか。しかし、実際にはさまざまな理由で退居を余儀なくされ、新しい入居先を探さざるを得ないケースは少なくありません。今回は有料老人ホームの職員や他の入居者への暴言により退居を迫られた高齢者の事例から、適切な入居先の探し方などをCFPの松田聡子氏が解説しま