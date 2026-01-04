2025年から2026年の年越し、どのように過ごしましたか？「テレビを観ながらカウントダウン」「お酒に酔って気づくと年が明けていた……」「初詣。良い一年になりますようにと手を合わせながら」。それぞれが大切な人と素敵な年越しを過ごしたことでしょう。では「老人ホーム」に入居している人たちは、どんな年越しをしたのか、介護施設での勤務経験がある武田拓也FPが、80歳男性の事例を紹介します。高齢化が影響？…日本の「