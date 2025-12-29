親の介護が始まる前にどんな備えをすればいいのか。『マンガで解決親の介護とお金が不安です』（主婦の友社）で、親の介護体験を漫画に描いたイラストレーターの上大岡トメさんは「貯金がいくらあるのか、親が元気なうちに確認しておいたほうがいい。お金の話は聞きにくいが、安心して聞き出せるフレーズがある」という――。（第1回／全3回、構成＝プレジデントオンライン編集部）写真＝iStock.com／kokouu※写真はイメージです