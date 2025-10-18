º£Ç¯¤â¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Í¥Ü¥¦¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥³¥Õ¥ì¡£¡ÖHOPE IS BORN OF DAY AND NIGHT.¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥Õ¥ì¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë°ËÆ£·Ë»Ê»á¤¬Ã´Åö¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¥Ç¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥Ê¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥­¥Ã¥È¥«¥Í¥Ü¥¦¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¸½ÉÊ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ë²Ú¤Ê