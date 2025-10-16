JR東日本の電気機関車が消滅寸前JR東日本が、2025年11月をもって旅客列車としての電気機関車の営業運転を終了します。同社は、過去に寝台特急（ブルートレイン）などを運行していたことから、客車を牽引（けんいん）する電気機関車を保有していました。しかし、客車の列車が減り、それ以外でも用途を失ったことから電気機関車は順次廃車され、まもなく同社の電気機関車がなくなる見込みです。【もう全車引退？】JR東日本を駆け抜