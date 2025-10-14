[10.14 ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£iOSÈÇ¤ª¤è¤ÓAndroidÈÇ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥²¥­¥µ¥«¥¢¥×¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬½Ð¾ìÁª¼ê¤òºÎÅÀ¡£¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤é»î¹ç½ªÎ»30Ê¬¸å¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ºÎÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎMF°ËÅì½ãÌé¤Ç¡Ø7.59¡Ù¡£2°Ì¤ÏµÕÅ¾¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ç¡Ø7.40¡Ù¡¢3°Ì¤ÏMF³ùÅÄÂç