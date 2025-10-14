ニューストップ > 中2で妊娠、中3で元カレの子を出産…リアル14歳の母に驚き 妊娠・出産 家族 ABEMA ABEMA TIMES 中2で妊娠、中3で元カレの子を出産…リアル14歳の母に驚き 2025年10月14日 11時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ABEMAの番組で、8歳の息子を1人で育てている現在23歳の女性が出演した 中2のとき、母親から「お腹おっきくない？」と指摘され妊娠が判明したそう 15歳で出産し、中学卒業後はすぐに実家出たという驚きの事実も明かした 記事を読む おすすめ記事 「（中国の支配下になっても）いいじゃないですか！」中国出身女優 『TVタックル』での発言にスタジオ騒然…SNSも「やばすぎ」と驚愕 2025年10月13日 17時25分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 寝坊が減る？「iOS 26.1」の3つの新機能 2025年10月13日 11時30分 「何歳の設定なんだよ」『絶対零度』沢口靖子の年齢不詳の不気味さ、「約50歳設定」を裏付ける証拠 2025年10月13日 19時0分 報ステ大越キャスター、高市早苗氏生インタビューでの“嫌味発言”に非難殺到「失礼極まりない」 2025年10月13日 20時0分