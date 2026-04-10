日本テレビ系報道番組「サタデーLIVEニュースジグザグ」などでコメンテーターを務めるフリーアナウンサーの瀧口友里奈（38）が9日までに第1子となる女児を出産したことが分かった。スポニチ本紙に「心と体、五感のすべてを使って新しい命と向き合う中で、人生の新しい章がスタートしたように感じています」と喜びのコメントを寄せた。昨年10月に妊娠発表と同時に著書の刊行も発表し、宣言していた“ダブル出産”が実現した