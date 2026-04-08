藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。4月7日（火）の同番組に、ゲストとしておのののか、まつきりな、岡副麻希が出演した。4年前に第1子を出産したおのは、夫も立ち会った壮絶すぎる自然分娩について語り…。【映像】おのののか、コロナ禍立ち会い出産直前でメダリスト夫にブチギレていた！今回は「出産のリアルを語るママ会スペシャル」と題して、1児のママであるおの、まつき、岡副がそ