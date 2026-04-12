日本の無痛分娩の普及率は6年連続で上昇しており、'24年は16.2%だったが、都道府県別にみると最も高い東京都が35.8%、一方29県では10%未満と地域差が激しいのが実態。'25年10月から東京都が助成金を開始したことを皮切りに同じ動きが一部自治体でも広がっている。さらに普及率が上がりそうな今、無痛分娩を選択した北原里英さんにお産のスタイルをどう決め、経験を踏まえて感じたことを聞いた。【写真】母の顔に！第1子となる元