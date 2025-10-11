『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催され、八木勇征（FANTASTICS）、RINON（ME:I）、RYUKI（MAZZEL）が登場した。ここでは、初のソロランウェイとなった3人の様子を特集する。『TGC 北九州 2025』八木勇征（FANTASTICS）、堂々の初ソロランウェイ©TGC 北九州 202510月8日からスタートしたドラマ「推しが上司になりまして フルスロッ