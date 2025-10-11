『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催され、八木勇征（FANTASTICS）、RINON（ME:I）、RYUKI（MAZZEL）が登場した。

ここでは、初のソロランウェイとなった3人の様子を特集する。

『TGC 北九州 2025』

八木勇征（FANTASTICS）、堂々の初ソロランウェイ

10月8日からスタートしたドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」（テレ東系）に出演中の八木勇征（FANTASTICS）がサプライズで登場。ボリューム感のあるチェックのロングガウンを着用し、首元のパールで華やかな印象をプラス。ゆったりとした足取りで歩き、歓声に応えるように目線を送った。

RINON（ME:I）、美脚を大胆に披露

11人組ガールズグループ・ME:Iのメンバーとして活動するRINON。ソロでTGCのランウェイを歩くのは今回が初。ステージでは、ミニスカート姿で美脚をあらわに。ボリューム感のある厚底ブーツでランウェイを闊歩し、観客から羨望のまなざしを浴びていた。

RYUKI（MAZZEL）、クールな微笑に視線集中

ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバーで、福岡県出身のRYUKIが初ランウェイ。ストライプのセットアップをスタイリッシュに着こなしていた。ステージではジャケットのポケットに片手を入れ、クールな微笑で視線を集めた。

テーマは“Flourish”

『TGC 北九州 2025』のテーマは、“Flourish”。

キービジュアルは、色味や雰囲気を変えながら描かれる人物の表情が印象的で、儚さ・ポップさ・クールさを自在に使い分けながら記憶に残るイラストを描く人気イラストレーター・utu氏により制作された。

イベント概要

【TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年10月11日（土） 開場12:30 開演14:00 終演18:30

●会場

西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、岡崎紗絵、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、小林由依、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、星乃夢奈、松本麗世、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか ※50音順

●モデル

阿部桜々、有坂心花、石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、谷田ラナ、中川紅葉、福山絢水、みりちゃむ ※50音順

●ゲスト

池端杏慈、石川愛大、今井暖大、くれいじーまぐねっと、午前0時のプリンセス、小宮璃央、齋藤潤、郄松アロハ、とうあ、當真あみ、NAOYA（MAZZEL）、夏生大湖、のせりん、濱口優、樋口幸平、日向亘、望蘭、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山中柔太朗、吉澤要人、RYUKI（MAZZEL） ※50音順

●メインアーティスト

しなこ、DXTEEN、FANTASTICS、FIFTY FIFTY、FRUITS ZIPPER、マルシィ、ME:I、WILD BLUE ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、宇垣美里 ※50音順

●公式サイト

『TGC 北九州 2025』公式サイト