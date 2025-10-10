【#原口文仁 #引退 #村上頌樹 #最多勝利 #勝率第1位 #最多三振奪取 #才木浩人 #最優秀防御率 #阪神タイガース #掛布雅之の憧球】の最新動画で、ミスタータイガースこと掛布雅之氏が登場。報知新聞の島尾浩一郎さんと共に、阪神タイガースの投手陣タイトル争いや今季の見どころ、そして原口文仁選手の引退について熱く語った。 掛布氏はまず、今季の阪神投手陣について「結局優勝した阪神がほとんど顔を