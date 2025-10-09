自分へのご褒美に【ファミリーマート】限定の「新作アイス」はいかが？ プチ贅沢感のあるアイスが揃っていておすすめです。今回は、秋らしい味わいを満喫できるおいも系のアイスを紹介します。 ダイスやあんを合わせた「紫いもと紅はるかのモンブランアイス」 紫いもと紅はるかが味わえる、おいも好きにはたまらないタルト型もなかのアイスです。ファミリーマート限定発売。@miki__iceさんによる