10月4日、高市早苗新総裁が誕生。ニュース番組『ABEMAヒルズ』では、注目が集まる人事、経済への影響、野党連立について考える。【映像】「連立を組むことはありません！」参政党・神谷代表まずANNの取材ですでにわかっている高市新総裁の人事案について、テレビ朝日政治部・澤井尚子与党キャップは以下のように述べる。「麻生派のベテランで麻生氏の義理の弟でもある鈴木俊一氏を、幹事長にあてる方向で調整に入った。さらに