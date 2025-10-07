フィリーズ打線を翻弄し、傾きかけた流れを食い止めた大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の投手としての高い能力を物語る3球が脚光を浴びている。現地時間10月4日に行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦でドジャースは5-3と逆転勝ち。この一戦で異彩を放ったのは、先発マウンドに立った大谷翔平だった。【動画】球審目線で判明する圧巻球威打者を釘付けにした「大谷の3球」をチェック味方の拙守も絡んで2回に3